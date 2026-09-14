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El Gobierno de Corrientes anunció el cronograma del Plus de Refuerzo

El pago iniciará el martes 15 y se extenderá hasta el lunes 21.

Por El Litoral

Lunes, 14 de septiembre de 2026 a las 09:53

El Gobierno de Corrientes confirmó este lunes el cronograma para el pago del Plus de Refuerzo de septiembre.

El pago se organizará según terminación de DNI y el sábado 19 estará disponible en cajeros para los agentes que cobran el lunes 21 (8 y 9). El efectivo podrá retirarse a través del Banco de Corrientes y también estará acreditado en el homebanking de las cuentas sueldo.

Cronograma de pago

  • Martes 15: 0 y 1 (disponible desde el sábado 15 a través del homebanking y de los cajeros automáticos).
  • Miércoles 16: 2 y 3.
  • Jueves 17: 4 y 5.
  • Viernes 18: 6 y 7.
  • Lunes 21: 8 y 9.
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