El Gobierno de Corrientes anunció el cronograma del Plus de Refuerzo

El Gobierno de Corrientes confirmó este lunes el cronograma para el pago del Plus de Refuerzo de septiembre.
El pago se organizará según terminación de DNI y el sábado 19 estará disponible en cajeros para los agentes que cobran el lunes 21 (8 y 9). El efectivo podrá retirarse a través del Banco de Corrientes y también estará acreditado en el homebanking de las cuentas sueldo.
Cronograma de pago
- Martes 15: 0 y 1 (disponible desde el sábado 15 a través del homebanking y de los cajeros automáticos).
- Miércoles 16: 2 y 3.
- Jueves 17: 4 y 5.
- Viernes 18: 6 y 7.
- Lunes 21: 8 y 9.