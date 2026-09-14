El Gobierno de Corrientes anunció el cronograma del Plus de Refuerzo

El Gobierno de Corrientes confirmó este lunes el cronograma para el pago del Plus de Refuerzo de septiembre.

El pago se organizará según terminación de DNI y el sábado 19 estará disponible en cajeros para los agentes que cobran el lunes 21 (8 y 9). El efectivo podrá retirarse a través del Banco de Corrientes y también estará acreditado en el homebanking de las cuentas sueldo.

Cronograma de pago