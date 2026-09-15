Corrientes: realizaron una jornada sobre la "Filosofía de la Salud" en tiempos de hipertecnología

La jornada “Filosofía de la Salud: ¿Dónde Está La Medicina?”, organizado por la Fundación de Estudios para la Salud (FASAL), el Instituto de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados y la Universidad Nacional del Nordeste, con el acompañamiento de la Cámara de Diputados se presentó como una invitación a pensar la construcción de un nuevo concepto de salud más justa y consciente, en el contexto de la era hipertecnológica.

El libro del mismo nombre, presentado en la oportunidad, es una primera obra dedicada íntegramente a abordar la salud desde una perspectiva filosófica crítica, original y situada en el contexto abordando temas como la IA, la ciencia del rejuvenecimiento y los recursos del sistema sanitario. También se habló del componente medio ambiente y la necesidad de poner en discusión el concepto filosófico de salud.

La obra reúne textos de Franco Caviglia, presidente de FASAL, junto a Facundo Rodriguez y Daniel Roggero, vicepresidente y secretario de Relaciones Institucionales respectivamente, quienes personalmente ofrecieron una charla a los correntinos.

En la apertura de las disertaciones, el presidente de Diputados Eduardo Tassano destacó la importancia de crear ámbitos de análisis y debate sobre los desafíos que presenta el concepto de salud. Recordó que en el año 1946 se la definió como el “completo bienestar psico-físico y social” advirtiendo que es necesario “ver las perspectivas actuales y hacia dónde vamos”.

A lo largo de las exposiciones se abordaron los principales ejes del libro, poniendo en discusión el sentido de la práctica médica en el contexto actual, los desafíos del sistema y la necesidad de recuperar una mirada integral centrada en la persona.

Los expositores agradecieron el espacio de “pensamiento crítico que contribuya al fortalecimiento de una atención más humana, ética y orientada al bienestar de la comunidad”.

Las ponencias

El doctor Franco Caviglia, abogado, presidente de la Fundación de Estudios para la Salud -FESAL-, señaló en su alocución que el trabajo realizado “hace ver que el avance de la salud y la filosofía de la salud no es solamente el progreso de la medicina. Es también el progreso de las políticas sanitarias, el progreso de las políticas sociales y el progreso del crecimiento económico, el progreso de la educación, el progreso de la cultura”.

Previamente el doctor Facundo Rodríguez, Gerente General de la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas -OSPEDYM- y vicepresidente de FESAL hizo un análisis crítico a la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Recordó que el término “bienestar” es subjetivo ya que varía con cada individuo.

Citó el libro "El gran escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad" escrito por el ganador del Premio Nobel de Economía Angus Deaton, donde se advierte que el término bienestar incluye la salud, la educación, la autonomía, el derecho a participar en las sociedad, etc. “El primer escollo que presenta la definición es que en realidad el bienestar requiere de salud pero también de otros componentes”, señaló.

El doctor Daniel Roggero, abogado, especialista en Comunicación Social y Psicología Social, también integrante de FESAL, por su parte, sostuvo que “es importante saber por qué pensamos lo que pensamos de la salud y cómo todo eso después se va a repercutir en el derecho, aquí hay abogados, porque va a proclamar el estándar normativo”, aclaró.

Asistieron el ministro de salud pública Emilio Lanari, el presidente del Instituto Oncológico Jorge Raúl Zimerman, representantes del Colegio de Abogados, del Colegio Médico, diputados, senadores, representantes del Ejecutivo provincial, entre muchos otros funcionarios e interesados.