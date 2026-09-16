Juan Pablo Valdés viaja a Buenos Aires para reunirse con Diego Santilli

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, viaja hoy a Buenos Aires para reunirse con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El encuentro está previsto para las 15, en una jornada marcada por las negociaciones del Gobierno nacional con los mandatarios provinciales.

Santilli inició una ronda de reuniones con gobernadores para avanzar en el tratamiento de iniciativas que el Ejecutivo nacional busca aprobar en el Congreso. Entre los principales temas aparecen el Presupuesto 2027, la Reforma Electoral y el proyecto vinculado a Malvinas.

Reuniones en Casa Rosada

La reunión con Valdés forma parte de una agenda que contempla encuentros con siete gobernadores en apenas 24 horas. Este miércoles también están previstas reuniones con Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

La agenda seguirá mañana cuando Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, reciban al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Por el mediodía, también se espera una reunión con Leandro Zdero (Chaco) y con Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

El Gobierno nacional busca reunir los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2027 y apunta al respaldo de los gobernadores aliados.



