Juan Pablo Valdés se reunió con el embajador de Estados Unidos para ampliar las exportaciones correntinas

El gobernador Juan Pablo Valdés se reunió con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, para avanzar en oportunidades comerciales y de inversión para Corrientes. El encuentro se realizó en la embajada del país norteamericano y permitió presentar el potencial productivo de la provincia.

Durante la reunión, Valdés destacó que Estados Unidos es el principal destino individual de las exportaciones correntinas. En ese marco, planteó la posibilidad de ampliar el intercambio comercial y analizó las oportunidades vinculadas al acuerdo firmado entre ambos países.

Proyectos productivos y estratégicos de Corrientes

El gobernador presentó el desarrollo de la forestoindustria y destacó la nueva planta de fibra de pino de alta calidad de Ituzaingó. Además, planteó las gestiones necesarias para que los cítricos dulces puedan ingresar al mercado estadounidense

Durante el encuentro, el gobernador remarcó además la importancia del acceso al gas natural para mejorar la competitividad provincial. Según planteó, esa infraestructura permitiría potenciar la radicación de nuevas industrias en Corrientes.

Valdés también expuso sobre proyectos estratégicos vinculados a puertos, ferrocarril, aeropuerto, energía e infraestructura, Finalmente, invitó a Lamelas a visitar la provincia y propuso establecer una agenda de trabajo con el objetivo de profundizar las gestiones vinculadas con inversiones, comercio y desarrollo productivo.