Presupuesto 2027: qué obras contempla para Corrientes y cuánto se prevé invertir

El Gobierno nacional envió anoche a Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, con una previsión de crecimiento económico del 4%, inflación del 18% y un tipo de cambio de $1.847 para diciembre. En materia de infraestructura, contempla distintas obras para las provincias, entre ellas trabajos viales y de saneamiento en Corrientes.

Obras en Corrientes

Entre las inversiones incluidas aparece la construcción de la autovía de la Ruta Nacional 12 para el paso por Corrientes capital. El proyecto tiene un costo total estimado en $17.665 millones. Sin embargo, para 2027 el Gobierno nacional prevé destinar alrededor de $1.724 millones.

La provincia también cuenta con una partida de $6.895 millones para la remodelación y prolongación de colectores cloacales. Además, con esto, el proyecto también contempla la construcción de una planta depuradora en la capital provincial.

Una ejecución distribuida en varios años

Es así que el proyecto de Presupuesto nacional 2027 incluye obras de infraestructura por $1,36 billones, pero su ejecución tendrá incidencia en ejercicios futuros. El próximo año se prevé devengar unos $156.576 millones.

Este esquema implica que una parte significativa de los compromisos asumidos no se ejecutará durante 2027, ya que las partidas restantes se distribuirán entre 2028, 2029 y años posteriores.

En este contexto, también se debe destacar que, entre las principales variables macroeconómicas, el Gobierno proyecta que el PBI crecerá 4% durante 2027, mientras que la inflación anual se ubicará en 18%. Asimismo, se estima que el salario promedio aumentará 25,4%, por encima de la evolución esperada de los precios.



