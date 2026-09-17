Corrientes avanza con el proyecto de viviendas para personas solteras

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anunció este jueves que la Provincia, a través del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico), avanza en el diseño de nuevas líneas habitacionales orientadas a ampliar el acceso a la casa propia para personas solteras.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó que entre los principales proyectos se destacan las modalidades de "Vivienda Unipersonal" y "Ahorro Previo", sumadas a un plan de digitalización de trámites y la creación de un Registro Notarial Especial para abaratamiento de escrituras.

"Trabajamos para que más correntinos puedan acceder a su vivienda propia y construir acá su futuro", destacó el gobernador en su publicación.

Modernización administrativa y facilidades en la escrituración

En la reunión de este jueves se contemplaron reformas de gestión e incentivos económicos para los adjudicatarios.

Se renovará el sistema de inscripción del Invico para agilizar el registro y seguimiento de solicitudes a través de la digitalización de trámites.

Además, Valdés anunció que se creará un marco legal y notarial específico con el objetivo de abaratar los costos de escrituración para las familias beneficiarias.

"Cada nueva vivienda significa tranquilidad, seguridad y nuevas oportunidades para una familia", concluyó el gobernador.