Alejandro Karlen destacó las oportunidades junto al Secretario  de Relaciones Económicas Internacionales Fernando Brun, para Corrientes en el encuentro Litoral–Cancillería

El Director de Relaciones Internacionales de la Provincia de Corrientes, Alejandro Karlen, participó del Primer Encuentro Litoral–Cancillería: “Oportunidades Mercosur–Unión Europea”, una jornada que reunió a autoridades, representantes de la Cancillería y referentes del sector empresarial de las seis provincias del Litoral argentino.

El encuentro, organizado por el Gobierno de la Provincia de Corrientes y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, tuvo como eje central el análisis de las oportunidades que ofrece el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, además de las distintas herramientas disponibles para fortalecer el comercio exterior.

Durante la jornada se destacó la importancia de generar un vínculo directo entre los gobiernos provinciales, la Cancillería y el sector privado, con el objetivo de facilitar el acceso de las empresas regionales a nuevos mercados y promover una mayor inserción internacional.

En este marco, Karlen señaló la necesidad de que Corrientes tenga un rol activo en la agenda internacional y pueda transformar las oportunidades comerciales en beneficios concretos para la provincia.

“Corrientes tiene un enorme potencial productivo y debemos trabajar para que nuestras empresas puedan ampliar su presencia en los mercados internacionales. La apertura de nuevos mercados, la atracción de inversiones y la generación de vínculos de cooperación son herramientas fundamentales para impulsar el desarrollo y generar empleo”, sostuvo el funcionario.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre las provincias del Litoral y la Cancillería. “Este encuentro representa un paso importante para consolidar una agenda institucional permanente. Los desafíos de nuestra región requieren una estrategia común y una mirada de largo plazo”, afirmó.

Karlen remarcó además que la internacionalización debe estar vinculada con las capacidades productivas de la provincia. “Corrientes debe proyectarse al mundo desde su identidad, su producción y sus capacidades. Las relaciones internacionales tienen que ser una herramienta concreta al servicio del desarrollo provincial”, expresó.

El encuentro contó con la participación de representantes de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe, consolidando un espacio regional destinado a promover la cooperación, el comercio exterior y la vinculación internacional del Litoral argentino.