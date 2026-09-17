Lisandro Almirón participó del Encuentro Litoral–Cancillería y destacó el impacto del acuerdo Mercosur-Unión Europea para la región

En una jornada estratégica para el futuro productivo del Norte Grande, el diputado nacional por Corrientes, Lisandro Almirón, participó del Primer Encuentro Litoral–Cancillería, un espacio de diálogo centrado en las oportunidades que abre el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.



El evento contó con la presencia del secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Nación, Embajador Fernando Brun, junto a autoridades nacionales, gobernadores de la región y representantes del sector privado de seis provincias: Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe.

En la mesa de trabajo “Oportunidades Mercosur–Unión Europea” se analizaron los alcances del entendimiento comercial recientemente aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, un paso clave que prevé la eliminación de aranceles para más del 90% de las exportaciones del bloque y posiciona a la producción agroindustrial e industrial de la región frente a un mercado de más de 440 millones de consumidores.

Asimismo, la jornada reunió a dirigentes y representantes de Organismos Nacionales en Corrientes, entre ellos Laura Marcoré, Ángel Kofman, Miguel Yanvovich, María de la Paz González Barea y David Moulin, consolidando un esquema de articulación federal entre Nación y las provincias.

Durante el encuentro, Almirón enfatizó la trascendencia de construir canales directos entre el Gobierno Nacional y los sectores productivos provinciales:

“Es fundamental vincular de manera directa al Gobierno Nacional con las Provincias para que estas oportunidades históricas de inserción internacional no se queden en el plano teórico, sino que se traduzcan en inversiones, empleo y beneficios concretos para los correntinos y para todo el Litoral.”

Finalmente, el legislador nacional reafirmó su compromiso de continuar trabajando desde la Cámara Baja para consolidar políticas públicas de libre comercio, reglas claras y seguridad jurídica:

“Corrientes está llamada a tener un rol activo y protagónico en la agenda global. Con reglas claras y apertura al mundo, vamos a seguir impulsando el desarrollo productivo y el crecimiento de nuestra Patria.”