Goya y Reconquista avanzan para reactivar el servicio de balsa con interés de empresarios paraguayos

Goya y Reconquista avanzan en las gestiones para reactivar el servicio de balsa que conecta ambas ciudades. Ayer se realizó una reunión en el puerto de la localidad santafesina donde participaron autoridades y empresarios paraguayos interesados en operar la conexión.

El intendente de Goya, Mariano Hormaechea, destacó los avances alcanzados durante las gestiones y señaló que el proyecto se trabaja desde hace tiempo. Además, explicó que intervienen distintas áreas municipales y que también se mantienen conversaciones con autoridades del Ejército.

Según indicó Hormaechea, los empresarios paraguayos manifestaron su interés en tomar servicio, en una conexión que permitiría mejorar la comercialización y la logística entre Goya, Reconquista, Avellaneda y otras localidades de la microrregión.

“Nos llevamos una mirada positiva, tenemos mucha confianza, mucha expectativa en esto”, expresó el intendente. También señaló que las partes acordaron continuar las conversaciones para analizar los aspectos técnicos necesarios para habilitar nuevamente el servicio.

Los sectores que participan

La reunión también contó con representantes de la Asociación de Comercio, la Cámara Empresarial, Agenpro, el Consorcio del Parque Industrial y la Sociedad Rural. Del lado santafesino también participaron concejales, funcionarios municipales y representantes de distintos sectores.

El objetivo es recuperar una conexión que funcionó durante décadas y que podría facilitar el traslado de personas y mercaderías entre ambas provincias. Para seguir adelante, todavía deben definirse cuestiones vinculadas con la puesta en funcionamiento del servicio.

El estado de los puertos

Hormaechea destacó que ambos puertos presentan condiciones para avanzar con el proyecto. En Reconquista, el muelle se encuentra operativo y las autoridades recorrieron el lugar destinado al amarre de la balsa.

En Goya también fue definido el sector donde podría amarrar la embarcación. Según explicó el intendente, el puerto requiere algunos arreglos menores para quedar en condiciones.“Hay expectativa para que esto se logre”, sostuvo.



