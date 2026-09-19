Juan Pablo Valdés hace valijas para París

n Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, luego de la gira por Nueva York del presidente Javier Milei para participar de la cumbre de la ONU con el estreno de la relanzada causa Malvinas, el Presidente encabezará la delegación de la Argentina Week en París. Y en esta ocasión lleva a más de una docena de gobernadores, entre ellos el correntino Juan Pablo Valdés.



Habrá pocos cambios respecto al elenco de nombres que lo siguieron hasta la Gran Manzana (New York), cuando el Presidente invirtió su tiempo en el auditorio del JP Morgan para insultar a Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, dos de los industriales más poderosos de la Argentina.



Como hace medio año formarán parte de la comitiva Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), y Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén). Esta vez se suman dos socios electorales de LLA, además de Cornejo: Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). La novedad más rutilante es que Jorge Macri se sumará a la partida, aunque en la Ciudad todavía evitan la confirmación oficial



Se trata del evento análogo para promocionar posibilidades de inversión en el país que se desarrolló en marzo en Manhattan, donde empezó el principio del fin de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.



Algunos de los participantes consideran que la gira les sirve a todos: al Gobierno, para mostrar una foto de gobernabilidad al mercado y en el extranjero; y a los mandatarios provinciales para atraer a inversores a sus distritos y conseguir recursos nacionales, pero no todos aceptan sumarse y en la Rosada prefieren sugerir que en realidad algunos no fueron invitados.



El cordobés Martín Llaryora, que en Nueva York había viajado por su cuenta, esta vez solo enviará a una delegación. Karina Milei quiere pintar de violeta el segundo distrito electoral del país. El santafesino Maximiliano Pullaro le asegura a los propios que no irá, pero Santilli todavía cree que puede convencerlo.



Aunque a algunos de los gobernadores les gustaría que Milei compitiera en una Paso para tener una excusa para unificar las listas nacionales, evitar fugas y consolidar al espectro de la derecha, la mayoría no ve con malos ojos la suspensión de las primarias, como en 2025.



Sin chances reales de derogarlas, el Gobierno se aferra a la estrategia de la suspensión para complicar una síntesis en el peronismo y evitar un cimbronazo económico si no ganara, como le ocurrió a Mauricio Macri en 2019. A varios caiques no peronistas, en particular, les sirve para que la tensión entre los justicialistas con diferentes terminales nacionales tampoco presenten una oferta unificada más potente en los distritos.



Sin embargo, a pesar de que parece haber acuerdo, la decisión se posterga. Los gobernadores aprovechan para negociar con la Rosada y Santilli. Un sector quiere esperar a febrero con la tesis de que un ejecutivo más urgido podría ser más generoso.



Los jueces de la Cámara Nacional Electoral advirtieron al Gobierno y al Congreso para que las reglas electorales no sean modificadas tres meses antes del comicio. En el Ejecutivo persiguen un acuerdo rápido para proyectar previsibilidad, y tomaron nota. Los que quieren estirar una definición interpretan que el fallo habla de tres meses antes de las elecciones, a los que el Ejecutivo debería convocar en marzo.



Aliados del Gobierno que viajarán a París señalan que el acercamiento del Gobierno a los gobernadores no es solo para cumplir con la Cámara Electoral. Sostienen que la ansiedad oficial se explica, antes que nada, por las encuestas que se repiten un solo escenario en una hipotética segunda vuelta: una derrota.