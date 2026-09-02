Juan Pablo Valdés destacó la llegada de maquinaria para la primera planta de madera contralaminada del país

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, calificó como una jornada histórica para la provincia el arribo al puerto de la Capital de 47 contenedores con maquinaria pesada.

El equipamiento logístico está destinado al montaje de Cambium Build, la primera planta industrial de madera contralaminada (CLT) de la Argentina, que tendrá su base operativa en la localidad de Gobernador Virasoro.

El mandatario provincial enmarcó este avance en los anuncios realizados en el mes de junio, destacando el rol del Estado como facilitador de inversiones privadas.

"La empresa invertirá más de 20 millones de dólares en este proyecto para generar desde acá, con nuestra madera, tecnología de punta y mano de obra correntina, material de construcción de vanguardia para viviendas y edificios", precisó.

En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer al sector privado como motor del empleo formal: "Desde el Gobierno de Corrientes generamos las condiciones para que nos elijan. Trabajaremos para que este sea el primero de muchos cargamentos que lleguen para impulsar la industria correntina".

Tecnología de vanguardia e impacto productivo en Virasoro

La futura planta industrial contará con una superficie cubierta de 4.800 metros cuadrados y estará orientada a la producción de madera de ingeniería de alto valor agregado.

El complejo incorporará tecnología Mass Timber, un sistema de última generación que transforma madera renovable en componentes estructurales de gran formato.

Este método constructivo permite la edificación de estructuras más altas en menores plazos, reduciendo hasta un 50 % los tiempos de obra en comparación con los sistemas tradicionales basados en hormigón y acero.

A su vez, la combinación de industrialización y digitalización optimiza recursos y garantiza una huella de carbono significativamente menor.

El desembarco de la industria maderera en Gobernador Virasoro tendrá un impacto directo en el desarrollo económico regional. Según las proyecciones técnicas, la operatividad del complejo industrial demandará la creación de 300 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, promoviendo además la formación de mano de obra local especializada.