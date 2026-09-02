Juan Pablo Valdés viaja a Misiones para una cumbre económica que cerrará Javier Milei

El gobernador Juan Pablo Valdés viajará este viernes a Misiones para participar de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef). El correntino integrará un panel en Puerto Iguazú junto a otros mandatarios, mientras que el presidente Javier Milei cerrará la cumbre ante empresarios y referentes económicos.

Valdés compartirá el panel con Hugo Passalacqua, de Misiones; Alfredo Cornejo, de Mendoza; y Raúl Jalil, de Catamarca. El encuentro en el hotel Loi Suites también estará atravesado por el rol de las provincias frente a las reformas económicas y productivas impulsadas por el Gobierno nacional.

Durante su exposición, el gobernador correntino planteará la importancia de la oferta exportadora de la provincia. También destacará los beneficios de la alícuota cero en ingresos brutos que aplica Corrientes.

Además, los mandatarios provinciales insistirán con el tratamiento de la ley de Zona Fría para la región. A esto sumarán el reclamo por una tarifa energética diferenciada que contemple las temperaturas altas de la región.

La primera visita de Milei a Misiones

Javier Milei llegará este viernes a Puerto Iguazú para cerrar la cumbre económica. Su exposición está prevista para las 18.15, luego del desarrollo de las distintas actividades programadas. Será su primera visita a Misiones desde que asumió la presidencia.

En diálogo con la prensa, Valdés descartó que tenga previsto mantener un encuentro con el presidente en Misiones. De esta manera, la participación del mandatario correntino estará concentrada en el panel junto a sus pares provinciales.

La Convención es el más antiguo de los dos grandes eventos anuales del Iaef y, en esta edición, también estarán tres ministros del gabinete nacional: Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).

El programa comenzará mañana con el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, y la exposición de Sturzenegger.



