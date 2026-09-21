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El MDF Corrientes, presente en el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro

Por El Litoral

Lunes, 21 de septiembre de 2026 a las 18:25

El Movimiento Derecho al Futuro llevó adelante un nuevo Plenario Federal, con la participación de referentes y militantes de distintos puntos del país, en un encuentro que tuvo como eje la construcción política y el futuro de la Argentina junto a Axel Kicillof.

Corrientes dijo presente con su referente, Aníbal Godoy, quien participó del encuentro junto a compañeros y compañeras de la provincia, entre ellos Martín Barrionuevo, Fernando “Chara” Echeverría y Marlen Gauna, además de concejales, intendentes y referentes territoriales.

La jornada permitió fortalecer los vínculos entre los distintos espacios que forman parte del MDF y seguir consolidando una construcción federal, amplia y territorial, con presencia en cada rincón del país.

Desde Corrientes, el MDF continúa organizándose y sumando compañeros y compañeras para construir, junto a Axel Kicillof, un camino hacia el futuro.

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