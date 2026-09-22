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Boletín oficial

Guillermo Semhan renunció a la presidencia del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes

En el documento publicado este martes, se certifica que el gobernador aceptó la dimisión.

Por El Litoral

Martes, 22 de septiembre de 2026 a las 11:01

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, aceptó este martes la renuncia del presidente del Superior Tribunal de JusticiaGuillermo Semhan. El hecho fue notificado en el Boletín Oficial de esta jornada.

Según el documento, Semhan dimitió a su cargo para "acogerse a los beneficios de la jubilación" y será efectivo a partir del 31 de diciembre de este año.

Cabe recordar que a finales de 2025, Semhan fue electo de manera unánime para presidir el STJ. Además, ya había ocupado este cargo en el periodo del 2013 al 2018.

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