Aceptaron la renuncia de Fermín Ceroleni, quien preside el juicio por la desaparición de Loan

En la jornada de este martes se conoció la renuncia del doctor Fermín Amado Ceroleni al cargo de juez del Tribunal Federal de Juicio de Corrientes, la cual fue aceptada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

A través del Decreto 1066/2026, emitido este martes, se confirmó la dimisión de Ceroleni, quien “ha presentado su renuncia, a partir del 1° de diciembre de 2026, al cargo de juez del Tribunal Federal de Juicio de Corrientes”, según el documento oficial.

El letrado está al frente del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña.

Igualmente, el debate oral seguirá adelante con el mismo tribunal, mientras se desarrollan las distintas instancias previstas del proceso.

Otras renuncias

El Gobierno Nacional aceptó también la renuncia de Martín Sebastián Peluso, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 9 de la Capital Federal, quien dejará el cargo el 11 de octubre mediante el Decreto 1065/2026

Además, renunció Laura Cristina Castagnino, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 4, cuya salida será efectiva el 1 de noviembre mediante el Decreto 1067/2026.

Peluso había integrado hasta hacía pocos meses el Tribunal de Disciplina de la AFA.