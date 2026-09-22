Renuncia de Semhan: qué dijo Juan Pablo Valdés sobre su salida del Superior Tribunal de Justicia

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se refirió este martes a la renuncia de Guillermo Semhan a su cargo de ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y confirmó que la dimisión fue aceptada.

“Hoy nosotros ya teníamos la decisión, rubricamos y aceptamos la renuncia de un ministro del Superior Tribunal de Justicia”, señaló Valdés.

El gobernador destacó además la conversación que mantuvo con el magistrado y agradeció el trabajo realizado durante su paso por el máximo tribunal provincial.

“Ha sido una gran decisión entendiendo de que estaba en edad jubilatoria y que ha tomado esa decisión de dejar de formar parte del Superior Tribunal de Justicia y darle lugar a una nueva corriente, a jóvenes o a personas más jóvenes que puedan llegar a ocupar el cargo y que puedan aportar, como él mismo me dijo, nuevas energías al Superior Tribunal de Justicia”, expresó.

Cuándo se definirá el reemplazo

Sobre cuándo se enviará el pliego para ocupar la vacante que dejará Semhan, Valdés señaló que todavía se encuentra en análisis. “Lo estamos estudiando”, respondió el gobernador.

En ese sentido, aclaró que Semhan continuará en funciones hasta el 31 de diciembre de 2026 y que los pliegos para definir a su reemplazante serían enviados durante 2027.

“En principio va a trabajar hasta el 31 de diciembre del 2026 y el año que viene obviamente se van a estar enviando los pliegos y se van a ir resolviendo también”, explicó Valdés.

Semhan había sido elegido por unanimidad para presidir el Superior Tribunal de Justicia a fines de 2025 y anteriormente había ocupado la presidencia durante el período 2013-2018.