Valdés encabezó los festejos por los 230 años de Concepción del Yaguareté Corá

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó los actos centrales por los 230 años de la fundación de Concepción del Yaguareté Corá.

En el marco del aniversario histórico, la jornada contó con un desfile cívico-militar y el anuncio oficial de nuevas viviendas, obras de cordón cuneta y equipamiento vial.

Además, las autoridades destacaron el posicionamiento de la localidad como uno de los principales portales de acceso a los Esteros del Iberá.

Anuncios de obras e infraestructura para el municipio

La comitiva provincial confirmó nuevos convenios de ejecución para la localidad. Valdés garantizó la finalización de 10 unidades en ejecución y la firma inmediata de un convenio para construir 20 nuevas viviendas.

También, se confirmó un acuerdo para financiar la pavimentación con cordón cuneta en diversas arterias del municipio.

Por otro lado, se anunció que la Provincia usará fondos para la adquisición de un camión adaptado a la recolección y gestión diaria de residuos urbanos.

Desarrollo turístico, identidad e historia

Las autoridades repasaron el crecimiento económico y los hitos fundacionales del pueblo.

El intendente Gastón Ramírez remarcó que la comuna recibió más de 11 mil visitantes durante el último año, consolidando al turismo como eje económico junto a la ganadería y la forestación.

En una reseña histórica se recordó la fundación del 21 de septiembre de 1796 y el paso del General Manuel Belgrano en 1810, hito donde se sumó al ejército el niño Pedro Ríos, recordado como el Tambor de Tacuarí.

El gobernador instó a fortalecer la industria forestal y el cuidado de la flora y fauna en la cuenca del Iberá para generar empleo joven.

Desarrollo de la ceremonia central

El festejo reunió a autoridades locales, provinciales y delegaciones comunitarias. La revista de tropas estuvo a cargo de la Formación Especial 21 de Septiembre, seguida por las estrofas del Himno Nacional con la Banda de la Policía y la interpretación del himno local por el artista José Morales.

Sacerdotes y pastores locales realizaron la invocación religiosa, mientras que el escritor Robustiano Cardozo declamó una poesía conmemorativa.

Además, el Municipio formalizó la declaración del Gobernador como Huésped de Honor mediante resolución oficial.

El cierre de las actividades se coronó con el desfile de la comunidad educativa, fuerzas de seguridad, agrupaciones tradicionales y representantes civiles ante el palco oficial.