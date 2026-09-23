Diputados aprobaron el Legajo Único Digital y la reedición de las Memorias de Pedro Ferré

La Cámara de Diputados de Corrientes otorgó media sanción al proyecto de ley que crea el Legajo Único Digital para la Administración Pública, una iniciativa de la diputada Ana Améndola que busca avanzar en la digitalización de los trámites y de la gestión estatal.

La propuesta establece que las relaciones entre los ciudadanos y la Administración Pública, así como las que se desarrollen entre los distintos organismos y entes provinciales, puedan canalizarse íntegramente por medios electrónicos o digitales.

El proyecto también contempla la eliminación del papel como soporte de los expedientes y actuaciones administrativas, para que la actividad de la Administración se realice mediante herramientas digitales, de acuerdo con los plazos y condiciones que establezca la reglamentación.

Durante el tratamiento, Améndola sostuvo que uno de los principales obstáculos para agilizar los trámites estatales es que se solicite a los ciudadanos documentación e información que ya se encuentra en poder de organismos públicos.

La diputada definió la iniciativa como “una decisión de Estado” y destacó el trabajo realizado en comisión, donde se convocó a especialistas y representantes de los sectores que eventualmente deberán aplicar la normativa.

Según explicó, el registro centralizado permitirá unificar información de las distintas bases de datos del sector público provincial, facilitar la gestión de personal y mejorar el acceso a la información para brindar respuestas más rápidas a los ciudadanos.

Reeditarán las Memorias de Pedro Ferré

Durante la misma sesión, la Cámara también sancionó la Ley 6761, que dispone la reedición de 1.000 ejemplares de la obra Memoria para los Anales de la Provincia de Corrientes, de Pedro Ferré.

La publicación, cuya edición original data de 1921, será reproducida tanto en formato papel como digital y contará con sus anexos documentales.

Los ejemplares serán destinados a bibliotecas públicas nacionales, provinciales, municipales y populares, institutos terciarios, museos y otras instituciones de Corrientes y del país. La cantidad podrá ampliarse mediante decreto del Poder Ejecutivo.

Además, el Ministerio de Educación deberá incorporar la versión digital de la obra a las plataformas educativas provinciales, con el objetivo de utilizarla como material didáctico para la lectura y el análisis crítico en los distintos niveles educativos.

El diputado Eduardo Hardoy destacó la vigencia del pensamiento de Ferré y señaló que la reedición permitirá acercar su obra a nuevas generaciones.

Por su parte, Hugo Calvano remarcó la importancia de los planteos históricos de Ferré sobre el federalismo, la autonomía provincial y el rechazo al centralismo, y consideró que esos debates mantienen actualidad.

El expediente fue remitido ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Régimen de atributos ambientales

Por otra parte, la Cámara de Diputados devolvió al Senado, en segunda revisión, el proyecto que crea el Régimen Integral de Atributos Ambientales y Mercados Ambientales de Corrientes.

La iniciativa establece un marco para la identificación, medición, certificación, registro, valorización, financiamiento y comercialización de atributos ambientales, incluidos los certificados de carbono.

El objetivo es promover proyectos vinculados con la generación de certificados de carbono, proteger y valorar el capital natural de la provincia y generar nuevas alternativas de financiamiento para actividades productivas y políticas ambientales.

El proyecto también busca establecer reglas para garantizar la trazabilidad, transparencia y prevención del doble conteo de los certificados de carbono generados en Corrientes.

Durante el tratamiento, el diputado Norberto Ast destacó el trabajo realizado en las comisiones con representantes de la Asociación Forestal Argentina (AFOA) y funcionarios del Poder Ejecutivo. El despacho fue aprobado por unanimidad.