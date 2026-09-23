Juan Pablo Valdés entregó 613 notebooks en Virasoro y anunció nuevas obras

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó en Gobernador Virasoro distintas actividades por el 100° aniversario de la imposición del nombre Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro, donde entregó 613 notebooks del programa Incluir Futuro a estudiantes y habilitó obras de infraestructura.

Las computadoras fueron destinadas a alumnos de primer año de siete instituciones educativas de la localidad. Con esta entrega, según destacó la ministra de Educación, Ana Miño, el 100% de los estudiantes del nivel secundario de Virasoro contará con una computadora.

Durante el acto, Valdés también anunció la compra de otros 10.000 dispositivos por parte de la Provincia.

“Estas computadoras representan exactamente esos tres ejes de gobierno y nuestra gestión -desarrollo, modernización e inclusión-, que es estar siempre cerca de la gente”, afirmó el mandatario.

Las notebooks cuentan además con acceso a Corrientes Play y EducaPlay, plataformas que ofrecen contenidos educativos producidos en la provincia.

Las instituciones que recibieron las notebooks

Las 613 computadoras fueron distribuidas entre estudiantes de:

Escuela Técnica “Nuevo Milenio” .

. Escuela Normal “Paula A. de Sarmiento” .

. Colegio “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield” .

. Colegio del barrio Vuelta al Ombú .

. Colegio del barrio Dr. Raúl R. Alfonsín .

. Colegio de Gobernador Virasoro.

E.F.A. “Colonia Unión” IS 71.

Inauguraron el Monumento Umbral del Centenario

Luego de la entrega de dispositivos, Valdés y el intendente Guillermo De la Cruz inauguraron el Monumento Umbral del Centenario, ubicado sobre avenida Lavalle y calle Sargento Cabral.

La jornada también incluyó la inauguración de un primer paquete de 20 cuadras de calles asfaltadas.

Valdés señaló que estas obras forman parte de un plan más amplio y anticipó que la Provincia prevé avanzar con 200 cuadras de asfalto en Virasoro.

“Acá estamos inaugurando este primer paquete de 20 cuadras, no van a ser las últimas”, afirmó.

Además, el gobernador confirmó que la Provincia avanza con el proyecto ejecutivo para la construcción de la circunvalación de Gobernador Virasoro, una obra destinada a mejorar la circulación y conectividad de la ciudad.

El presidente de Vialidad Provincial, Luis Cardoso, destacó la inversión realizada por el Gobierno provincial para fortalecer la infraestructura vial y señaló el aporte de la planta de Santo Tomé para concretar las obras.