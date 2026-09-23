Vischi: “Las provincias necesitan herramientas justas para desarrollarse, producir y crecer”

El senador nacional por Corrientes, Eduardo "Peteco" Vischi, organizó junto a la senadora mendocina Mariana Juri y el Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CeATS) la jornada académica "Coparticipación federal de impuestos, ingresos brutos y tasas municipales".

El encuentro se desarrolló en la Cámara de Senadores de la Nación con el objetivo de debatir sobre el sistema tributario argentino y el reparto de fondos hacia las provincias y municipios.

Durante la apertura del evento, Vischi dio la bienvenida a senadores nacionales, a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, y a representantes de administraciones provinciales, municipios, universidades y del sector privado.

Asimetrías regionales y la deuda constitucional

En su intervención, el legislador correntino remarcó la urgencia de discutir el esquema fiscal vigente en la Argentina. "Una nueva ley de coparticipación es un tema central, urgente y estructural, y una deuda pendiente desde la reforma constitucional de 1994. No hay federalismo posible sin autonomía financiera y no hay autonomía financiera real cuando el esquema de distribución fiscal se aparta de los principios de equidad, transparencia y corresponsabilidad", argumentó.

En esa misma línea, el representante del Senado de la Nación hizo hincapié en las desigualdades territoriales del país: "Años de asimetrías nos demuestran que el diseño tributario actual necesita una mirada seria y profundamente federal. Hoy, prácticamente tenemos tres Argentinas distintas y bien definidas: norte, centro y sur. En esas asimetrías tienen mucho que ver cómo repartimos los recursos".

Paneles técnicos y construcción de consensos

La jornada se estructuró en dos bloques de disertaciones. En la primera mesa expusieron Antonio María Hernández (convencional constituyente de 1994), el senador nacional por Chaco (MC) Víctor Zimmermann, el diputado nacional Lisandro Nieri y Miguel Álvarez (secretario de Hacienda de Vicente López). Posteriormente se sumaron la senadora Juri, el senador bonaerense Diego Valenzuela y Germán Krivocapich, titular de la AGIP y presidente del CeATS.

Respecto a los desafíos legislativos en materia de coparticipación federal, Vischi señaló: "El desafío que tenemos por delante no es sencillo, pero es ineludible. Debemos encontrar el equilibrio justo entre la sustentabilidad macroeconómica de la Nación, las cuentas sanas de las provincias y la viabilidad de los municipios, que son la primera ventanilla del Estado ante los vecinos. Las provincias no piden privilegios, reclaman las herramientas justas para desarrollarse, producir y crecer con esfuerzo propio".

Finalmente, llamó a avanzar en iniciativas concretas para el sistema fiscal. "El camino es el diálogo plural y la construcción de consensos técnicos y políticos. No nos quedemos en el simple diagnóstico, avancemos en propuestas acordes a los tiempos que corren y que sean factibles para aportar soluciones equitativas, donde la victoria no sea de un sector, sino de todos los argentinos", precisó.