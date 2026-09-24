En Corrientes creció la pobreza en el primer semestre 2026: es del 41%

La pobreza volvió a subir fuerte en la Argentina durante el primer semestre de 2026 y alcanzó al 32,3% de las personas relevadas por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, frente al 28,2% registrado en el segundo semestre del año anterior. Para la ciudad de Corrientes alcanzó el 41%, cuando la medición anterior fue del 36%, posicionándose entre los aglomerados urbanos con indicadores más críticos a nivel nacional y traccionando los elevados índices de toda la región.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el INDEC sobre los 31 aglomerados urbanos relevados, la región del NEA lideró el índice de pobreza con el 41,5% de su población, ubicándose casi diez puntos por encima de la media nacional. El desglose regional se completa con Cuyo (36,7%), Noroeste y GBA (ambos con 31,5% y 32,1% respectivamente), la región Pampeana (30,3%) y, en el extremo más favorable, la Patagonia (28,4%).



En el Noreste argentino, la pobreza alcanzó al 41,5% de la población relevada. Gran Resistencia registró el valor más alto de la región, seguido por Posadas (42,2%), Corrientes (41%) y Formosa (29,9%).

La tasa de pobreza del Gran Resistencia quedó 16,3 puntos por encima del 32,3% correspondiente al conjunto de los 31 aglomerados urbanos. Solo Concordia, con un 56,2%, presentó un porcentaje superior. En indigencia, en cambio, el aglomerado chaqueño encabezó el relevamiento, seguido por la ciudad entrerriana, donde el indicador fue del 12,7%.

El resultado equivale a unas 209 mil personas en aproximadamente 55 mil hogares. Dentro de esa población, alrededor de 74 mil personas tampoco pudieron afrontar la canasta básica alimentaria: la indigencia alcanzó el 17,3%, por encima de todos los demás aglomerados incluidos en la Encuesta Permanente de Hogares.

Números anteriores



La pobreza en el país durante el segundo semestre de 2024, que reflejaron un descenso de 12 puntos para Corrientes, hasta un 36%



En el NEA, la zona con mayor nivel de pobreza en el mismo período fue Gran Resistencia con más del 60% de pobres, mientras que la que mostró mejores indicadores fue Corrientes, con un 36%, 2 puntos por debajo que la media nacional que se ubicó en el 38%.