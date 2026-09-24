Juan Pablo Valdés encabezó el acto por los 100 años de Virasoro y firmó un convenio para construir viviendas

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, presidió ayer el acto por los 100 años de la imposición del nombre de la localidad Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro. La celebración se realizó frente a la plaza Libertad, junto al intendente Guillermo de la Cruz, funcionarios y vecinos.

Durante la jornada, la Provincia y el Municipio firmaron un convenio para la construcción de 20 viviendas. Además, Valdés destacó el desarrollo industrial y forestal de la ciudad. Por esto, mencionó la obras de la avenida de circunvalación, que es considerada estratégica para ordenar el tránsito pesado y acompañar el crecimiento de la actividad productiva.

Virasoro y el desarrollo de la industria

“Cuando hablamos de Virasoro, nos referimos a una ciudad pujante”, dijo el gobernador y luego agregó que “con convicción y mucho trabajo, la localidad logró que la industria forestal y yerbatera sean número uno en el país”

Valdés también destacó la incorporación de nuevas tecnologías para agregar valor a la producción forestal y mencionó la futura instalación de la planta de CLT (madera contralaminada) en la ciudad.

“Estoy convencido de que el futuro forestal que tiene la provincia, y especialmente Virasoro, va a marcar un nuevo rumbo en la industrialización de la madera”, remarcó.

El acto incluyó un desfile cívico militar, la colocación de ofrendas florales frente al busto de Valentín Virasoro y un minuto de silencio. Participaron autoridades provinciales y municipales, estudiantes, representantes de instituciones, fuerzas de seguridad y vecinos.