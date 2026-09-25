Juan Pablo Valdés habló de las tarifas para zonas cálidas: “185.000 familias van a ser beneficiadas”

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, habló sobre la aprobación de la reforma del régimen de Zonas Frías en el Senado nacional. Según adelantó, la próxima semana debería emitirse la resolución que permitirá aplicar tarifas diferenciadas en las regiones cálidas y muy cálidas del país.

“Ayer fue un día movido en el Senado, con mucho interés para Corrientes, siguiendo de cerca algunas complicaciones para lograr esta tan anhelada Ley de Zonas Frías”, sostuvo Valdés en una entrevista con Radio Sudamericana.

El mandatario explicó que la aprobación legislativa era un paso necesario para avanzar con el esquema que se venía gestionando para las provincias del norte. “Si bien no impacta directamente sobre los correntinos, sí permite un ahorro que se transfiere en tarifas diferenciadas a las zonas cálidas a través de una resolución ”, remarcó.

“Se cumplió la parte de la ley y ahora la semana que viene debería salir la resolución, así los correntinos podemos tener tarifas diferenciadas en electricidad” dijo y agregó: “Son cerca de 185.000 familias las que se van a ver beneficiadas”.

Qué implica el beneficio

Valdés indicó que el beneficio alcanzará a los meses de mayor consumo y contemplará hasta 500 kWh subsidiados entre noviembre y abril. Durante los otros seis meses, el límite sería de 300 kWh.

“Es una tarifa muy necesaria para el día a día de la gente, impacta en el bolsillo”, sostuvo el gobernador, quien además anticipó que se buscará una ley para sostener el esquema en el tiempo.

Por último, recordó que el subsidio está destinado a hogares cuyos ingresos netos familiares totales sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del Indec.

También le pidió a quienes ya están inscriptos que revisen su situación para evitar inconvenientes. Del mismo modo, recordó que el registro se puede hacer en la página de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec).