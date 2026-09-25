Sueldos municipales en Corrientes: así es el cronograma de pago de septiembre

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer el cronograma de pago de los sueldos de septiembre. Comenzará el próximo miércoles y se extenderá hasta el 5 de octubre.

Cronograma

Miércoles 30 de septiembre: cobrarán los trabajadores de Higiene Urbana.

Jueves 1 de octubre: personal de planta permanente y contratos, con DNI terminados en 0, 1 y 2.

Viernes 2 de octubre: DNI terminados en 3, 4, 5 y 6.

Lunes 5 de octubre: DNI terminados en 7, 8 y 9 .

Neike

Por su parte, los trabajadores neike bancarizados tendrán depositados los sueldos en sus cuentas bancarias el mismo miércoles 30 de septiembre.

Sin embargo, los Neike no bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central ubicada en Brasil 1269. Los pagos se harán de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20, de acuerdo al cronograma ya establecido.