Docentes de todo el país convocados por AMET afianzaron lazos en un torneo

El gremio AMET logró reunir a referentes de la educación técnica de todo el país en el marco del XVII Encuentro Provincial que la organización sindical celebró lo días 25 y 26 de septiembre, oportunidad en la que se desarrolló una doble agenda: primero las deliberaciones institucionales y luego el Torneo Nacional de Fútbol disputado en el complejo de la Ruta Nacional 12.

El debate formal tuvo lugar en el Centro de Convenciones de la capital correntina, donde el secretario general Rufino Fernández recibió a más de 700 docentes de distintos puntos de la provincia y a los miembros de la conducción nacional de AMET, ante quienes exhortó a “trabajar unidos por la recuperación de la educación técnico profesional”.

“En los años 90 estuvimos derrotados, pero el tiempo nos dio la razón y logramos la Ley de Educación Técnica que durante 20 años permitió la asistencia financiera a las escuelas. Ahora estamos una vez mas en situación de crisis, pero juntos volveremos a recuperarnos porque nuestra modalidad educativa es vital para el desarrollo nacional”, expresó Rufino en su mensaje.

El segundo tramo de las actividades de desarrolló en el complejo polideportivo que AMET posee a pocos kilómetros de la capital, donde equipos integrados por profesores de distintas provincias se midieron en un evento sin precedentes, ya que llegaron delegaciones de Santa Cruz, Salta, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires y numerosas localidades del interior provincial.

“Todo el equipo de AMET trabajó intensamente para que nuestros invitados la pasara bien y se logró. Pero además del torneo y de la cena de camaradería que hemos compartido, lo central es que estuvimos juntos demostrando que somos una gran familia comprometida con la educación pública y los valores de una Nación soberana que no debe perder su matriz productiva”, señaló el secretario general.

Rufino Fernández recibió a las delegaciones en su calidad de titular de AMET Corrientes, pero también en su condición de secretario general nacional de la entidad gremial, que con su encuentro hizo una demostración de fortaleza institucional y marcó posición respecto de asuntos de urgencia: el financiamiento educativo, los salarios docentes y la infraestructura escolar.

“En todos esos aspectos hemos dejado en claro que AMET se mantiene en alerta frente a los acontecimientos que se suceden en el país y en la provincia, en función de los cuales no dudaremos en actuar con el peso representativo y la autoridad que nos confieren los miles de docentes del país a quienes tenemos el honor de representar”, concluyó Rufino Fernández.