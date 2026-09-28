Riachuelo celebró 86 años: Juan Pablo Valdés ratificó la construcción de un polideportivo

La localidad correntina de Riachuelo conmemoró los 86 años de su institucionalización municipal en un acto encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés y el intendente Nicolás Tejo, junto a autoridades locales, provinciales, representantes de fuerzas de seguridad y vecinos de la comuna.

Durante la jornada, las autoridades repasaron el desarrollo histórico de la zona y confirmaron nuevas inversiones en infraestructura urbana.

En el marco de la ceremonia central, Valdés ratificó el compromiso del Gobierno provincial para financiar la construcción de un nuevo polideportivo municipal.

Además, el mandatario destacó las obras ejecutadas e iniciadas en el distrito, entre las que sobresalen la extensión de más de 2.500 metros de ripio en la zona de San Cayetano, tareas de alumbrado público y la colocación de entubado para desagües pluviales.

Industrialización y perfil productivo regional

Durante su discurso, Valdés vinculó el crecimiento del municipio con los objetivos de atracción de inversiones e industrialización que impulsa la gestión provincial en Corrientes.

"Tenemos la materia prima, pero buscamos socios estratégicos para industrializarla aquí en nuestra tierra. Queremos las fábricas aquí, agregarle valor localmente y salir desde Corrientes hacia el mundo", afirmó el mandatario provincial.

Reseña histórica y Fiesta Provincial del Guiso de Arroz

Por su parte, el intendente Nicolás Tejo repasó la trayectoria histórica del territorio desde antes de su creación formal en 1940. En su intervención, recordó hitos como la Batalla de Riachuelo en 1865, el paso del antiguo Camino del Rey y la significación cultural del Puente Pesoa para la música tradicional.

A su vez, el jefe comunal puso en valor la impronta de las corrientes migratorias y los rasgos identitarios de la localidad: "En Riachuelo tenemos algo que no todos los pueblos tienen: una parte grande de nuestra historia se encuentra alrededor de una olla negra", señaló en alusión a la tradicional Fiesta Provincial del Guiso de Arroz.

Respecto a las tareas de gestión actual, Tejo concluyó: "Nos toca priorizar, ordenar, gestionar y, sobre todo, hacer. Crecer no significa borrar nuestra historia, significa construir sobre ella". La jornada conmemorativa finalizó con un desfile cívico-militar y la habilitación formal de las obras de acceso e iluminación.