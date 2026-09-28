Misión en París: Valdés presentará las oportunidades productivas de Corrientes

El gobernador Juan Pablo Valdés estará presente en París para participar de la Argentina Week, junto al presidente Javier Milei y una comitiva de mandatarios provinciales.

El evento se desarrollará del 30 de septiembre al 2 de octubre. Durante la cumbre internacional, el mandatario correntino promocionará las ventajas competitivas de la provincia ante empresarios y organismos globales, priorizando el desarrollo de la forestoindustria, la atracción de inversiones industriales y las obras clave de infraestructura logística.

Promoción productiva y el perfil forestal

El objetivo del mandatario correntino es ponderar la oferta de la provincia ante el empresariado europeo.

Valdés y su comitiva expondrán ante ejecutivos el potencial maderero y de procesamiento industrial de Corrientes, buscando captar capitales internacionales para el sector.

La agenda del evento incluye actividades institucionales en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio.

Es la segunda cumbre de formato internacional. La primera edición se realizó en Nueva York durante el mes de marzo.

Integración de la comitiva federal

Corrientes forma parte del bloque de provincias que acompaña la gira oficial en Francia. Valdés integra el grupo de mandatarios provinciales junto a Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

La misión está encabezada por Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno y la secretaria general Karina Milei.

Además, el foro reunirá a CEOs globales de sectores clave como energía, tecnología y agroindustria con vistas a concretar alianzas comerciales de largo plazo.