Los ocho puntos que el gobernador de Corrientes lleva como prioridad a la Argentina Week en Francia

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, enumeró este martes una serie de prioridades para afrontar el desafío de traer a este punto del país inversiones extranjeras en el marco del Argentina Week, en el que se integró junto a otros dosce mandatarios provinciales y el Estado Nacional.

"Las posibilidades de desarrollo de Corrientes son infinitas", subrayó Juan Pablo Valdés, al publicar un mensaje en redes sociales desde el vuelo que lo conduce a París, donde se desarrolla el evento.

QUIÉNES SERÁN LOS INTERLOCUTORES DE CORRIENTES

El gobernador correntino viaja junto a un equipo del Gobierno provincial con quienes, dijo, mantendrán reuniones junto a "empresas, agencias, cámaras e inversores".

LOS OCHO PUNTOS NEURÁLGICOS DE LA MISIÓN CORRENTINA

Según explicó el jefe del Poder Ejecutivo, Corrientes se hará presente en las rondas de negociaciones para hablar de:

-Forestoindustria

-Agroindustria

-Electricidad

-Gas natural

-Energías renovables

-Minería

-Economía del conocimiento

-Comercio internacional

INDUSTRIALIZACIÓN

Al mismo tiempo, el gobernador indicó que "el respaldo de empresas multinacionales nos permitirá industrializar más materia prima, eficientizar recursos y avanzar con la infraestructura que nos falta, como la de puertos, aeropuertos y trenes".

Por otra parte sostuvo que llegará a Francia "con muchas expectativas" y estribó en "el acuerdo Mercosur-Unión Europea". "Nos abre -dijo- muchas oportunidades, también de exportación de nuestros productos, que las vamos a aprovechar".

Y sintetizó el desafío con la consigna de "mostrar lo que tenemos, buscando más desarrollo y trabajo para nuestra gente".