Godoy: "Son varios los sectores con militancia que trabajan para Kicillof en Corrientes"

El dirigente y referente del Movimiento Derecho al Futuro Corrientes (MDF Corrientes), Aníbal Godoy, respondió a las declaraciones de Tincho Ascúa, quien había afirmado que el kicillofismo en Corrientes no tiene votos, y sostuvo que ese análisis es apresurado.

Godoy señaló que "el MDF Corrientes se encuentra en una etapa de organización y crecimiento territorial, por lo que consideró prematuro realizar ese tipo de evaluaciones". En ese sentido, recordó que Acción por Corrientes, partido que integra el espacio y que él conduce, obtuvo 13.500 votos en la última elección.

Además, destacó que "son varios los sectores con militancia, presencia territorial y representación política que hoy acompañan la construcción encabezada por Axel Kicillof en la provincia".

Finalmente, afirmó que "el desafío de esta etapa debe ser fortalecer la unidad, sumar a todos los sectores y trabajar de manera conjunta para construir la mejor alternativa posible de cara al próximo año".