Fecorr: reunión con funcionarios provinciales para conocer nuevas líneas de crédito

La comisión directiva y socios de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr) se reunieron con funcionarios provinciales para conocer en detalle las distintas herramientas de financiamiento destinadas al sector productivo. El encuentro contó con la participación del ministro de Hacienda, Héctor Grachot; el ministro de Producción, Walter Chávez; el subsecretario de Hacienda, Guillermo Corrales; el subsecretario de Producción, Víctor Aguirre; el director de Crédito Público, Daniel Insaurralde, y el jefe de la Unidad Local CFI, Sergio Vargas.



La reunión tuvo como eje las alternativas que tienen actualmente las empresas y emprendedores para acceder a créditos destinados a mejorar su capacidad productiva, realizar obras, incorporar maquinaria o avanzar en proyectos vinculados con la eficiencia energética y el cuidado ambiental.



Entre las herramientas presentadas se encuentra una línea orientada a la gestión energética, que permite financiar obras civiles y bienes de capital destinados a mejorar el uso de la energía o incorporar fuentes renovables. Los créditos pueden alcanzar los 500 millones de pesos, financiar hasta el 80% de la inversión y contemplar plazos de hasta 60 meses, con hasta un año de gracia.



También se presentó la línea de Competitividad PyME, destinada a empresas y emprendedores de actividades agropecuarias, industriales, turísticas y mineras, entre otras. En este caso, el financiamiento puede utilizarse para ampliar o mejorar instalaciones, adquirir maquinaria y equipamiento y cubrir una parte del capital de trabajo asociado al proyecto productivo.



Otra de las propuestas está dirigida específicamente a mujeres emprendedoras y MiPyMEs lideradas por mujeres. El programa contempla créditos para obras, bienes de capital y capital de trabajo, con montos de hasta 200 millones de pesos y condiciones financieras diferenciadas.



El financiamiento verde ocupa también un lugar dentro de las alternativas analizadas. Esta línea apunta a proyectos relacionados con energías renovables, eficiencia energética e hídrica, riego, mitigación de riesgos climáticos y reducción del impacto ambiental de las actividades productivas.



Durante el encuentro también se abordaron herramientas para empresas que buscan insertarse en mercados internacionales. La línea de Producción Regional Exportable contempla financiamiento para el ciclo productivo y la preparación de bienes destinados a la exportación, además de gastos vinculados con acciones de promoción comercial en el exterior.



Para las empresas industriales aparecen, además, instrumentos como FODIN, que contempla reintegros sobre inversiones aprobadas en áreas como innovación tecnológica, adquisición de maquinaria, equipamiento, relocalización en parques industriales y contratación de recursos humanos.



Otro de los programas mencionados fue FIDECOR, destinado a MiPyMEs y emprendedores de los sectores industrial, comercial y turístico, con opciones de financiamiento de hasta 10 millones de pesos a sola firma y hasta 20 millones en una línea especial.



El encuentro entre Fecorr y los funcionarios provinciales permitió así poner sobre la mesa una serie de herramientas que pueden resultar claves para empresas que necesitan invertir en un contexto económico donde el acceso al crédito continúa siendo uno de los principales desafíos para sostener y ampliar la actividad.



Desde la entidad empresarial remarcaron la importancia de conocer de primera mano las condiciones de cada programa, sus requisitos y las posibilidades de acceso, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que buscan crecer, incorporar tecnología o mejorar su competitividad.



En ese sentido, el financiamiento no aparece solamente como una herramienta para afrontar necesidades inmediatas, sino también como una posibilidad para transformar proyectos en inversiones concretas, generar empleo y fortalecer el entramado productivo correntino.



Entre las alternativas presentadas existe una línea específica para inversiones verdes que puede llegar hasta los 500 millones de pesos y financiar hasta el 80% de un proyecto. Incluye desde generación de energía solar, eólica o mediante biogás hasta sistemas de riego, eficiencia hídrica y medidas para reducir el impacto ambiental de las actividades productivas.