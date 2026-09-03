Juan Pablo Valdés sobre el escenario político de 2027: "Seguramente vamos a desdoblar las elecciones"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, analizó el escenario político nacional y adelantó la estrategia que adoptará su administración para 2027. Ante las posturas de distintas provincias del país, el mandatario sostuvo que “seguramente vamos a desdoblar las elecciones”.

Además, en diálogo con la prensa también adelantó que la semana que viene tendrá una reunión clave por la concesión del corredor Belgrano. "Vamos a trabajar en el Ministerio de Economía para poder charlar y terminar de aceitar el qué y el cómo", mencionó.

Posición sobre las primarias y el futuro electoral

El mandatario profundizó sobre la discusión legislativa en torno al sistema de votación y respaldó la supresión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). “Nosotros estamos a favor de la eliminación, creemos que es una elección que está de más”, remarcó.

En relación al panorama partidario federal, habló de la marcada polarización entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza. “Siempre hay lugar para más espacio, nosotros venimos conversando y viendo qué vamos a hacer a futuro”.

Pero, en esa línea, también destacó: "No hay que perder de vista que faltan algunos meses para cerrar el año y hoy la atención está puesta en la gestión”.



