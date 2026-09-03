Gustavo Valdés defendió el equilibrio fiscal y el federalismo en un acto en Bella Vista

En un encuentro con referentes de la agrupación "Vamos los Azules" en la localidad de Bella Vista, Gustavo Valdés brindó un discurso centrado en el desarrollo económico, el federalismo y la consolidación del espacio oficialista.

Valdés destacó el respaldo social a la gestión, remarcó la solidez del equilibrio fiscal de la provincia y señaló que la generación de empleo privado de calidad es el objetivo prioritario para el crecimiento regional.

Proyecto colectivo, empleo y federalismo

El pronunciamiento político dejó definiciones claves sobre el rumbo de la gestión y la construcción partidaria.

Gustavo Valdés sostuvo que el apoyo ciudadano "obliga a trabajar cada vez más" y enfatizó que el espacio de Vamos Corrientes trasciende los personalismos: "Este proyecto es mucho más importante que el proyecto de una sola persona".

Recordó que la provincia cuenta con cuentas públicas ordenadas desde hace años y planteó que la prioridad central es la creación de fuentes laborales: "Nuestra gente quiere trabajar, progresar y tener oportunidades en su propia provincia".

Además, reivindicó la defensa de los intereses provinciales ante la Nación para garantizar inversiones de infraestructura y potenciar el entramado productivo de cada municipio.

Dirigencia presente y representatividad territorial

La jornada contó con una amplia participación de referentes del radicalismo y aliados de distintos departamentos.

El encuentro contó con la presencia de dirigentes de Vamos los Azules, espacio conducido por Emilio Lanari.

También asistieron Walter Chávez, la intendenta local Noelia Bazzi, Ana Améndola, "Piki" Salvarredy, Martín Vera, Jorge Sladek, José Sand y Marcelo Quintana.

El evento sumó delegaciones y dirigentes provenientes de Bella Vista, Capital, Goya, Ituzaingó, Itá Ibaté, Saladas, San Roque y 3 de Abril.