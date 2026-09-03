El Senado dio media sanción al Plan de Conservación de Grandes Felinos que indemnizará a productores

La Cámara de Senadores de Corrientes dio media sanción este jueves al proyecto de ley que instituye el Plan Provincial de Conservación de Grandes Felinos.

La iniciativa fue impulsada por los senadores Sergio Moisés Flinta, Gustavo Valdés, Noel Eugenio Breard, Henry Jorge Fick, Francisco Ignacio Osella, entre otros legisladores.

Al fundamentar la norma, el senador Sergio Flinta explicó que el Estado provincial creará un comité interinstitucional —integrado por fuerzas de seguridad y organismos públicos— para constatar denuncias por depredación de ganado a manos de pumas y yaguaretés.

Una vez verificado el ataque, la Provincia indemnizará a los productores afectados dentro de un plazo máximo de 30 días posteriores a la denuncia formal.

Acuerdos judiciales, agenda legislativa y reconocimientos

En el marco del orden del día, la Cámara alta avanzó en la cobertura de vacantes del Poder Judicial. Se celebró la audiencia pública para evaluar la designación de Eugenio Ramón Balbastro como Juez del Tribunal de Revisión de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la capital.

Además, se aprobaron los pliegos de Waldo Raúl Ojeda Álvarez como Juez Civil, Comercial y Laboral de Paso de los Libres, y de Gladis Julia Aguirre como Asesora de Menores e Incapaces de Saladas.

Por otra parte, ingresaron iniciativas para su análisis en comisiones:

Parálisis Cerebral: proyecto de la senadora Quintana para instituir la “Semana Provincial de Concientización” del 1 al 7 de octubre (Comisión de Salud).

Tratamientos honoríficos: propuesta de la senadora Lértora para suprimir su uso en el ámbito público (Comisión de Legislación).

Proyectos en revisión desde Diputados: pasaron a comisión las iniciativas para declarar Monumento Histórico a la “Casa Manos Correntinas” de Mercedes, la señalización conmemorativa para los Héroes de Malvinas, la declaración de Fiesta Provincial a la Muestra “Arandú Pó” de Empedrado y la creación del Programa Provincial de Capacitación sobre Epilepsia.

Al cierre del plenario, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard hizo entrega de la distinción “Joven Honorable” a Lucía Mórtola, estudiante de sexto año de Bioquímica en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

La joven presenta un promedio de 9,66 y se desempeña como becaria en el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas (Libim-Unne), donde investiga el rol de los procesos inflamatorios en el cáncer colorrectal.