Misión comercial en París: Valdés mantuvo reuniones con empresas en la Argentina Week

En el marco del Argentina Week en París, el gobernador Juan Pablo Valdés comenzó una agenda de tres días destinada a promocionar el potencial productivo de Corrientes ante inversores multinacionales, lo cual reflejó en sus redes sociales.

En sus primeras reuniones, el mandatario dialogó con directivos de Engie Group y WoodShared sobre energías renovables y mercados de carbono.

La delegación provincial busca captar capitales en forestoindustria, minería, logística e infraestructura estratégica para generar empleo local.

Primeras reuniones y foco en la matriz energética

El mandatario correntino confirmó el inicio de las gestiones institucionales en la capital francesa, donde mantuvo encuentros con representantes del grupo energético multinacional Engie Group y con el fundador de WoodShared.

Las conversaciones se centraron en oportunidades de desarrollo en energías renovables, bonos de carbono y competitividad industrial con enfoque ambiental.

"Dialogamos sobre proyectos, gestiones y políticas que impulsen al sector privado", escribió Valdés en su cuenta de X y agregó que con estas acciones "apuntamos a generar más trabajo para los correntinos cuidando y aprovechando responsablemente nuestros recursos".

Tres días de agenda y sectores estratégicos

La misión oficial apunta a posicionar la oferta exportable e industrial de la provincia ante cámaras y agencias internacionales.

"En Corrientes tenemos lo que el mundo necesita, y lo vamos a mostrar para que más empresas vengan a la provincia, potencien nuestra industria y generen trabajo para los correntinos", reflejó con entusiasmo el gobernador en sus redes sociales.

Es que durante las jornadas de trabajo se expondrá sobre forestoindustria, agroindustria, electricidad, gas natural, minería, economía del conocimiento y comercio internacional.

Además, Valdés destacó las perspectivas favorables que genera el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para las exportaciones provinciales.

Infraestructura para el desarrollo provincial

El Gobernador subrayó la necesidad de acompañar el crecimiento productivo con obras de logística.

Remarcó que la radicación de firmas multinacionales facilitará la industrialización de la materia prima en origen: "Las posibilidades de desarrollo de Corrientes son infinitas y el respaldo de empresas multinacionales nos permitirá avanzar con la infraestructura que nos falta".

Valdés planteó que la búsqueda de alianzas estratégicas e inversión para resolver el déficit de infraestructura en puertos, aeropuertos y el sistema ferroviario provincial.