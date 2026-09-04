Encuentro entre Gustavo Valdés y Maximiliano Pullaro en Rosario

Gustavo Valdés mantuvo este viernes un encuentro en la ciudad de Rosario con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con quien dialogó sobre distintos temas vinculados al desarrollo de las provincias, la agenda nacional y la Unión Cívica Radical.

Durante la reunión, ambos dirigentes abordaron especialmente la organización de los próximos Juegos Suramericanos 2026, que tendrán como sede a la provincia de Santa Fe y que representarán uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la región.

Valdés destacó el trabajo que viene llevando adelante el Gobierno santafesino para concretar este evento internacional, que tendrá un importante impacto no solo en materia deportiva, sino también en el desarrollo social, turístico y urbanístico de las ciudades que serán protagonistas.

En ese sentido, remarcó que la realización de los Juegos Suramericanos refleja la capacidad de planificación, gestión y trabajo conjunto, y constituye una muestra de lo que pueden lograr las provincias cuando existen objetivos claros y una mirada de largo plazo.

Asimismo, durante el encuentro Valdés y Pullaro intercambiaron opiniones sobre la situación nacional, el rol de las provincias en el escenario federal y los desafíos que atraviesa actualmente la Argentina.

La reunión también permitió avanzar en conversaciones vinculadas a la Unión Cívica Radical, su presente y los desafíos políticos de cara a los próximos años