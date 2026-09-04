Valdés presentó en Iguazú el modelo correntino para atraer inversiones y generar desarrollo

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó este viernes en Iguazú, Misiones, de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), denominada “Argentina: de la estabilidad al crecimiento. Cómo generar competitividad sostenida”. El encuentro reúne a dirigentes políticos, empresarios, economistas y representantes del sector financiero para analizar las perspectivas económicas y productivas del país.

En el marco del panel “El rol de las provincias en la transformación competitiva del país”, Valdés compartió la realidad de Corrientes junto a los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo; Catamarca, Raúl Jalil; y Misiones, Hugo Passalacqua. En ese ámbito, puso el foco en las políticas que impulsa la provincia para generar condiciones favorables para la inversión y ampliar las oportunidades de crecimiento y desarrollo productivo.

Sobre puertos, industria

Con respecto, a esto, Juan Pablo Valdés destacó el movimiento que comienza a registrarse en el puerto de Corrientes y la llegada de inversiones vinculadas a la industria. Destacó la llegada de la primera planta industrial de CLT a la provincia, única en el país y que se instalará en la localidad de Virasoro.

En relación con la cuestión tributaria, Valdés destacó que Corrientes se encuentra entre las provincias con menor presión fiscal y puso en valor el marco normativo que, según explicó, busca proteger y promover las inversiones.

“Corrientes es una de las provincias que menor presión fiscal tiene y tiene una Ley 5.470, un marco normativo que protege las inversiones”, señaló el gobernador.

Valdés adelantó que la provincia está incorporando nuevos convenios con los municipios para reducir las tasas municipales, y disminuir la presión tributaria. “En Corrientes entendimos que lo mejor que podemos hacer es acompañar al privado y acompañar al crecimiento de los 19 parques industriales”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el objetivo del Gobierno provincial es generar condiciones para que las empresas puedan concentrarse en producir, generar oportunidades y contribuir al crecimiento económico de los correntinos. “Para que hagan lo que saben hacer que es producir y desde nuestro lugar generar oportunidades y darles crecimiento a todos los correntinos”, afirmó.

Al finalizar Valdés destacó el potencial productivo de las provincias y remarcó que “en el interior está la gran riqueza del país”, por lo que consideró necesario generar las condiciones para que ese potencial pueda traducirse en desarrollo y oportunidades.