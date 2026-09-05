39 años del triunfo electoral que consagró la formula Ricardo G. Leconte (PL) como Gobernador y Gabriel Feris (PA) como Vicegobernador

Por Ricardo G. Leconte

Hoy, 6 de septiembre, se cumplen 39 años del contundente triunfo del Pacto Autonomista-Liberal Demócrata Progresista que me consagró como Gobernador de la Provincia y a Gabriel Feris como Vicegobernador. Sobre un total de 26 electores había que conseguir la mitad mas uno, o sea 14. La amplitud del triunfo nos permitió obtener 15 electores.

Los resultados finales fueron los siguientes:



l El Partido Justicialista, con la candidatura de Humberto Romero, obtuvo 69.386 votos.



l La Unión Cívica Radical, con la candidatura de Gregorio Pomar, obtuvo 93.518 votos.



l El Pacto Autonomista Liberal Demócrata Progresista consagró la formula Ricardo G. Leconte y Gabriel Feris con un total de 166.866 votos.



Los electores liberales fueron 8: Paiva Eliseo Antonio, Palma Juan Ramon, Branca Mario Ramon, Meabe Ernesto, Perrens Guillermo, Tomasella Lorenzo, Sanches Guillermo, Wetzel Rubén. Los electores autonomistas fueron 7: Cortinas Ismael, Meana Colodrero Primo, Gonzales de Maidana Elena, Depiaggio Darío, Oria Fermin Daniel, Origgi Donato y Callaba Anibal.



El Colegio Electoral fue presidido por el Elector Liberal Eliseo Antonio Paiva, quien también había presidido el Colegio Electoral de 1983 que consagró la formula José Antonio Romero Feris (P.A.) como Gobernador y José María García Enciso (P.L.) como Vicegobernador.

El mayor adversario que tuvimos en nuestra gestión fue la hiperinflación cuyo detalle acompaño:

Hiperinflación: Asumí el gobierno en el comienzo de la hiperinflación.



* 1988 Inflación_______ 87,7%



* 1989_____3079,6% (256,63% por mes y 8,41% por día)



* 1990____2314,00% (192,82% por mes y 6,32% por día)



* 1991__De enero al 31 de marzo, el 83% con la convertibilidad. Desde el 01/04/91 al final de diciembre, solo 1%.

Pese a las dificultades se lograron importantes resultados, obras y decisiones institucionales de trascendencia. En un libro mío que está en prensa, próximo a salir, doy los detalle de todo ello.