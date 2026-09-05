Especialista nacional disertó sobre Derechos del Consumidor y los nuevos desafíos

n Organizado por el Poder Legislativo se llevó a cabo una jornada informativa, de análisis y reflexión en torno al proyecto de Código de Implementación de los Derechos del Consumidor en el ámbito provincial que se encuentra en estudio parlamentario, oportunamente presentado por la Universidad Nacional del Nordeste.



El evento contó con la disertación del Dr. Carlos Alfredo Hernández, presidente del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor, quien brindó una mirada actualizada sobre los desafíos en Argentina y sobre la experiencia comparada en materia de codificación de los derechos en cuestión a nivel internacional y nacional.



El presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Tassano agradeció al disertante el aporte de conocimientos técnicos-doctrinarios que enriquecen el debate parlamentario y a los presentes la posibilidad de intercambiar ideas y experiencias.



“Consumidores somos todos”, dijo Tassano para acentuar el concepto de “deuda pendiente” desde lo parlamentario, considerando que es el momento de modernizar la legislación. “Estamos para aprender y para seguir trabajando el proyecto”, concluyó.



Entre otros asistieron: el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Corrientes es el doctor Juan José López Desimoni, el vicedecano de la Facultad de Derecho de la Unne, Dr Dardo Ramírez Braschi y demás miembros de la casa académica anfitriona, los miembros de la comisión de Defensa del Consumidor encabezados por su presidente Hugo Calvano; diputados y senadores de distintas bancadas parlamentarias, representantes de sectores empresariales e interesados en general.



Durante la charla el disertante abordó la cuestión desde los antecedentes legales nacionales e internacionales, especialmente referidos al Mercosur; la importancia de los principios y el contexto digital del momento a nivel mundial.



“No se puede pensar a escala de conflictos individuales, porque afecta a miles, entonces, la cuestión requiere respuestas colectivas”, comentó para hablar de la “economía de las plataformas” y la tutela del consumidor adecuada a la tutela del ambiente.



Aclaró que “no se trata de ampliar derechos sino de dotar de efectividad a los ya existentes” desmitificando que una normativa provincial perjudique a algún sector.



Por último, felicitó a la Unne por la iniciativa parlamentaria y al Poder Legislativo por abrir el debate desde el conocimiento y las experiencias.

Del disertante



El Dr Carlos Alfredo Hernández es abogado, profesor universitario (Titular Ordinario de Derecho de los Contratos y de Derecho del Consumidor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario de la Universidad Católica Argentina (UCA)).



También es profesor de posgrado en carreras de doctorado, maestrías y especializaciones en diversas universidades nacionales y extranjeras. Además de presidente del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor (IADC) es miembro de los grupos de trabajo de redacción del Código Civil y Comercial de la Nación, y miembro y coordinador de la Comisión redactora del Anteproyecto de Código de Defensa del Consumidor elevado en diciembre de 2018 a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y de Producción y Trabajo de la Nación.



Es autor y coautor de numerosos libros y capítulos de libros, entre ellos "Tratado de Derecho del Consumidor" (La Ley) y "Fundamentos de Derecho Contractual" (La Ley), así como de más de doscientos trabajos publicados en el país y en el extranjero, entre otros ítems de un largo currículum.