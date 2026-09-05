Juan Pablo Valdés: una nueva industria, elecciones desdobladas y aumento salarial

n Semana intensa la del gobernador Juan Pablo Valdés que celebró la llegada de los 50 contenedores que partieron desde Suecia y que arribaron al puerto de Corrientes después de 32 días. Histórico. Anticipó lo que ya era vox populi, las elecciones 2027 serán desbobladas: por un lado los comicios nacionales y por el otro los provinciales, en los que la provincia elegirá 15 diputados y 5 senadores.



Mientras aclaraba todo eso, Juan Pablo Valdés alentaba a los jóvenes deportistas que competían para representar a Corrientes en los juego Evita y daba detalles de lo que sería un nuevo aumento salarial para estatales. Inmediatamente después se trasladaba a Iguazú donde daba cátedra del camino que trazó la provincia para atraer inversiones. Hoja de ruta que se inició allá por 2003.



En el puerto, los grandes rectángulos de acero trajeron en su interior la maquinaria destinada a instalar la primera planta de madera contralaminada (CLT) del país.



El equipamiento está destinado al montaje de la planta industrial de la firma Cambium Build, que contará con una superficie cubierta de 4.800 metros cuadrados. El complejo se orientará a la producción de madera de ingeniería de alto valor agregado para la industria de la construcción.



Una vez que esté operativa, la planta dará trabajo a 300 correntinos. Se espera que comience a operar en el primer trimestre de 2027.



El cargamento inició su recorrido internacional en el puerto de Gotemburgo (Suecia) y demoró 32 días hasta llegar a la capital correntina. Gretel Rubel, responsable de Comercio Exterior de Insud, explicó que la operación incluyó tres trasbordos durante el trayecto.



El primer tramo se realizó mediante buques oceánicos hasta Buenos Aires y luego la carga fue transferida a barcazas. Con esa modalidad, los contenedores continuaron por la hidrovía hasta el puerto correntino.



Adolfo Escobar Damús, director de Transporte Fluvial y Puertos de la Provincia, detalló que son 50 contenedores con la infraestructura y la maquinaria necesaria para iniciar la actividad de un proyecto industrial inédito para el país.

Aumento



“Va a haber anuncio de aumento salarial. Cuando estemos en condiciones lo vamos a decir y vamos a trabajar en esos porcentuales para no quedar atrás antes de que termine el año”, afirmó el mandatario



Valdés explicó que el Gobierno provincial trabaja con cautela y destacó que, por primera vez desde el inicio de la gestión, se registraron dos meses consecutivos con resultados positivos, aunque aclaró que el resultado del último período fue moderado.



“Esperemos que esa proyección que ha tenido el Ministerio de Economía, el ministro Luis Caputo, se termine afirmando”, señaló, en referencia a la expectativa de una recuperación económica sostenida.De todos modos, el gobernador pidió tomar esas proyecciones con prudencia. “Hay que tomarlo con pinzas, son proyecciones. La economía está pasando por procesos de transformación”, sostuvo.