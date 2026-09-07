La Municipalidad de Corrienets paga el plus ordinario a los trabajadores

La Municipalidad de Corrientes confirmó el calendario de pagos del plus ordinario municipal correspondiente al mes de septiembre. Las liquidaciones estarán disponibles a partir de este miércoles 9 para los trabajadores de planta permanente, personal contratado y los agentes del programa Neike que se encuentren bancarizados.

El dinero será depositado de forma directa en las cuentas bancarias de los empleados locales, quedando habilitado el retiro del dinero a través de la red de cajeros automáticos del Banco de Corrientes.

Cronograma para personal Neike no bancarizado

Para aquellos agentes Neike que aún no posean tarjeta de débito o cobren de forma presencial, el pago se estructurará por terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI) en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos, ubicada en la calle Brasil 1269.

La atención se prestará en doble turno, de 7:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00, según la siguiente distribución:

Miércoles 9 de septiembre: DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4.

Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

Asimismo, los agentes Neike bancarizados pero que aún no dispongan del plástico habilitante deberán concurrir a la sucursal del Banco de Corrientes ubicada en la avenida Teniente Ibáñez 1826 para el cobro por ventanilla, respetando las mismas fechas según el número de documento.