Plus Unificado: así es el cronograma de pago para los estatales de Corrientes

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este lunes que el pago del Plus Unificado correspondiente al mes de septiembre para trabajadores provinciales activos y jubilados comenzará este martes 8.
El cronograma se desarrollará hasta el lunes 14, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad.
Cronograma de pago
- Martes 8: terminados en 0 y 1.
- Miércoles 9: terminados en 2 y 3.
- Jueves 10: terminados en 4 y 5.
- Viernes 11: terminados en 6 y 7.
- Lunes 14: terminados en 8 y 9. Disponible en cajeros a partir del sábado 12.