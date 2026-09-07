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Septiembre

Plus Unificado: así es el cronograma de pago para los estatales de Corrientes

Alcanza a trabajadores activos, jubilados y pensionados.

Por El Litoral

Lunes, 07 de septiembre de 2026 a las 09:07

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este lunes que el pago del Plus Unificado correspondiente al mes de septiembre para trabajadores provinciales activos y jubilados comenzará este martes 8. 

El cronograma se desarrollará hasta el lunes 14, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad. 

Cronograma de pago

  • Martes 8: terminados en 0 y 1.
  • Miércoles 9: terminados en 2 y 3.
  • Jueves 10: terminados en 4 y 5.
  • Viernes 11: terminados en 6 y 7.
  • Lunes 14: terminados en 8 y 9. Disponible en cajeros a partir del sábado 12.
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