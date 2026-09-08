Inició la “Semana de Virasoro” en la Legislatura

Luego de la inauguración de una muestra que refleja la diversidad y el potencial de Gobernador Virasoro, que se encuentra habilitada en el Salón de los Pasos Perdidos, el martes por la mañana se llevó adelante un ciclo de charlas en el Recinto legislativo.

La apertura estuvo encabezada por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, junto a la senadora Carlota Carballo, impulsora de la propuesta, que busca poner en valor la identidad, la historia, la cultura y el desarrollo productivo de la localidad, en el marco del centenario de la imposición de su nombre.

Durante su discurso, Braillard Poccard destacó a Virasoro como un ejemplo de producción sustentable y cuidado del ambiente. “Presento a la localidad como ejemplo de la fuerza y la vitalidad de la producción, el cuidado del medio ambiente y nuestras riquezas naturales, que es un motivo por el cual Virasoro es un ejemplo en el país y en el mundo”, expresó. Posteriormente agradeció a Carballo por impulsar la iniciativa y por llevar la celebración al ámbito del Senado provincial.

Por su parte, la senadora Carlota Carballo resaltó el modelo de desarrollo de Virasoro, basado en la convivencia entre producción y preservación ambiental. “En esta Semana de Virasoro y en este primer ciclo de charlas que estamos proponiendo, queríamos hablar justamente de lo que somos: de cómo Virasoro produce y cuida al mismo tiempo, siempre se ha respetado el entorno, su naturaleza y su biodiversidad”, sostuvo.

En ese sentido, agregó: “Creo que tenemos como ejemplo una comunidad que puede convivir perfectamente entre la producción y su entorno, de una manera amigable. Produce y cuida; ambas acciones van siempre de la mano”. Al finalizar, Carballo agradeció a los disertantes y a quienes participaron de la jornada y cerró con un mensaje por el aniversario: “¡Felices 100 años, Virasoro!”

La primera charla estuvo a cargo de integrantes del Grupo de Observadores de Aves de Gobernador Virasoro, quienes presentaron la riqueza natural de la localidad y compartieron parte del trabajo que desarrolla la organización.

Durante la exposición explicaron las actividades de avistaje que realizan una vez al mes, las reglas básicas para la observación de aves, los elementos necesarios y recomendaciones para las salidas al campo.

El grupo destacó que ya cuenta con más de 400 especies de aves registradas y presentó el libro que documenta ese trabajo. La actividad concluyó con la proyección de un video sobre la biodiversidad y los paisajes naturales de Virasoro.

La segunda exposición estuvo a cargo de Adolfo Navajas Fournier, director de Las Marías, quien repasó la historia de la empresa fundada en 1924 por Víctor Navajas Centeno y su vínculo con el crecimiento de Gobernador Virasoro.

Navajas Fournier, integrante de la tercera generación de la familia al frente de la compañía, relató cómo Las Marías acompañó el desarrollo de Virasoro durante sus primeros cien años y compartió la visión de la empresa sobre el futuro de la ciudad y de la región.

Como cierre de la primera jornada de la Semana de Virasoro, se realizó la entrega simbólica de un árbol de yerba mate a Ignacio Maldonado Yonna, subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Gobernador Virasoro. Carballo explicó que el árbol representa “trabajo, esfuerzo y desarrollo para los virasoreños”, además de valores como la amistad, el respeto y el encuentro.

Maldonado Yonna agradeció el gesto en nombre del intendente Claudio Polich y destacó el valor simbólico de la yerba mate para la identidad correntina: “El mate representa un espacio de encuentro para los correntinos”, al mismo tiempo que se refirió a Las Marías como una empresa representativa de la provincia y destacó su aporte al desarrollo y la innovación.

El árbol de yerba mate será plantado en el Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland, en la ciudad de Corrientes.

La Semana de Virasoro continuará con distintas actividades el jueves 10, a las 18 hs.en el recinto un encuentro dedicado a la historia, el turismo, el patrimonio y los escritores virasoreños. Asimismo, se otorgará la distinción “Libertador General Don José de San Martín” a la escritora y artista plástica virasoreña Juana Rodríguez.

El cierre de las actividades será el viernes 11 las 18.30 con un Conversatorio Productivo, destinado a reflexionar sobre las oportunidades y desafíos de la ciudad y su perfil forestoindustrial y yerbatero.