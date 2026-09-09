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LA RIOJA

Corrientes presentó seis proyectos en el Parlamento del Norte Grande

La 59ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, la delegación de Corrientes presentó proyectos que fueron aprobados hoy.

Por El Litoral

Miércoles, 09 de septiembre de 2026 a las 18:20

En el marco de la 59ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, en La Rioja, la delegación de Corrientes presentó seis proyectos que fueron aprobados hoy en las comisiones correspondientes y que mañana serán fundamentados y tratados en el plenario.

Las iniciativas abarcan seis ejes: ganadería y desarrollo productivo del Norte Grande; defensa de las competencias provinciales frente a la reforma de la Ley General de Sociedades; plazo razonable para las causas de competencia originaria de la Corte Suprema que involucran a las provincias; reafirmación de la soberanía argentina sobre Malvinas; respaldo a los reclamos conjuntos de los gobernadores del Norte Grande; y una respuesta nacional frente al creciente endeudamiento y sobreendeudamiento de las familias.

Participaron los senadores Gustavo Valdés, Henry Fick, Noel Breard, Naya Román y Diego Pellegrini, junto con los diputados Eduardo Tassano, “Gringo” Ast, César Lezcano, Sara Aparicio y Cecilia Gortari.

Mañana, ante el plenario, la delegación correntina fundamentará cada una de estas propuestas, que tienen un denominador común: fortalecer el federalismo, defender los intereses de las provincias y llevar a la agenda nacional problemas concretos del Norte Grande.

 

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