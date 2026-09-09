Gustavo Valdés participó de la 59° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande

El senador provincial Gustavo Valdés participó en la ciudad de La Rioja de la 59° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, encuentro que reúne a representantes legislativos de las provincias de la región para analizar una agenda común vinculada al desarrollo, la producción y el futuro del Norte Grande.

En ese marco, Valdés integró la Mesa Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande, acompañado por el vicepresidente primero del Senado de Corrientes, Henry Fick, y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano.

Durante su participación, Valdés puso el acento en la necesidad de profundizar políticas que impulsen el desarrollo industrial, la generación y el aprovechamiento de energías renovables, y destacó especialmente el rol estratégico de la universidad y de la educación pública como herramientas fundamentales para generar oportunidades, conocimiento y crecimiento.

El legislador correntino remarcó la importancia de trabajar desde una mirada regional, entendiendo que el desarrollo del Norte Grande requiere planificación, infraestructura, producción, educación y políticas que permitan reducir las asimetrías existentes con otras regiones del país.

Asimismo, durante la reunión de la Mesa Ejecutiva, Gustavo Valdés propuso a la provincia de Corrientes como sede del próximo encuentro del Parlamento del Norte Grande, con el objetivo de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre las provincias que integran la región.

En simultáneo, la delegación legislativa de Corrientes desarrolló una activa participación en las distintas comisiones del Parlamento, donde presentó seis proyectos que fueron aprobados y que este jueves serán fundamentados y tratados durante la sesión plenaria.

La representación correntina estuvo integrada por los senadores Gustavo Valdés, Henry Fick, Noel Breard y Diego Pellegrini, junto a los diputados Eduardo Tassano y Norberto Ast, entre otros representantes provinciales.

La participación de Corrientes en esta nueva sesión del Parlamento del Norte Grande ratifica la voluntad de continuar llevando a los ámbitos regionales una agenda vinculada al desarrollo productivo, energético y educativo, promoviendo iniciativas que contribuyan al crecimiento de la provincia y de toda la región.





