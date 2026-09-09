Loreto cumplió 209 años: Valdés anunció el nuevo Centro de Interpretación del Iberá

El gobernador Juan Pablo Valdés presidió las celebraciones oficiales por el 209° aniversario de la fundación de Loreto junto al intendente Orlando Maidana.

La jornada incluyó el tradicional desfile cívico-militar, la declaración de Huésped de Honor para el mandatario y la firma de un convenio entre Provincia y Municipio para la construcción del Centro de Interpretación.

En su discurso, el titular del Ejecutivo provincial enfatizó la importancia de agregar valor a la producción primaria y potenciar el perfil turístico del portal Iberá.

Actos oficiales, distinciones y acuerdo turístico

La conmemoración reunió a autoridades locales, delegaciones escolares y fuerzas de seguridad.

Las actividades centrales se desarrollaron sobre la avenida 25 de Mayo con el tradicional desfile cívico-militar de instituciones locales.

El intendente Orlando Maidana hizo entrega de la Resolución N° 01/06 que declaró Huésped de Honor al gobernador durante su permanencia en la comuna.

Se rubricó un convenio de cooperación mutua para la edificación del nuevo Centro de Interpretación de Loreto, una obra estratégica que busca profundizar el desarrollo del Plan Iberá.

Estrategia productiva e industrialización en origen

El gobernador centró su mensaje en la transformación de la matriz económica regional.

Valdés remarcó que el objetivo central de la gestión radica en generar empleo formal mediante el fortalecimiento de los parques industriales y la atracción de inversiones.

"Buscamos que esa materia prima sea industrializada en nuestra provincia, ya sea con la ganadería, la forestación, el arroz, la yerba, el tabaco y la industria frutihortícola", afirmó el mandatario.

En ese sentido, puntualizó: "Trabajamos claramente en salir a buscar al mundo las oportunidades... No necesitamos un socio o una industria para que se lleve nuestra materia prima; Corrientes tiene todo y además tiene su gente".

Balance municipal y respaldo provincial

Por su parte, el jefe comunal destacó el trabajo conjunto con la administración provincial.

El intendente Maidana repasó la historia de Loreto y señaló que las metas trazadas "se concretaron mediante la inversión en obras públicas en educación, salud, energía, vivienda y turismo".

Maidana destacó el constante acompañamiento del Gobernador "por escuchar siempre nuestras propuestas y tener presente a Loreto en la agenda provincial".