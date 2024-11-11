Comenzaron los recorridos guiados gratuitos para descubrir los atractivos de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes puso en marcha la iniciativa "Descubrí Corrientes", un programa de recorridos guiados pedestres y gratuitos que busca dar a conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. El proyecto, que se extenderá hasta el 30 de abril, tiene como objetivo poner en valor los circuitos turísticos, el patrimonio arquitectónico y la historia de la ciudad más antigua del NEA.

Durante la jornada inaugural, que se realizó este sábado, más de 60 personas participaron en dos recorridos: por la mañana, un grupo de 35 asistentes exploró el primer patio del cementerio San Juan Bautista, mientras que, por la tarde, los participantes recorrieron el centro histórico.

Las actividades, que tienen una duración aproximada de dos horas, se realizarán todos los sábados, con inscripción previa a través de la página www.visitcorrientes.tur.ar.

El subsecretario de Promoción y Calidad del municipio, Juan Pedro Picasso, destacó la importancia de esta propuesta. "Hoy estamos aquí, en la entrada del cementerio de San Juan Bautista, para el lanzamiento de Descubrí Corrientes, un espacio de recorridos guiados pedestres por lugares emblemáticos de nuestra ciudad, sin costo, para que vecinos y turistas puedan disfrutar de estos espacios acompañados por nuestros guías de sitio", expresó.

Picasso subrayó el valor del patrimonio cultural y arquitectónico de Corrientes, así como el trabajo de las guías locales. "El objetivo es poner en valor nuestro patrimonio, nuestra arquitectura y los espacios emblemáticos que tiene nuestra ciudad. Además, es importante destacar el esfuerzo de los guías de sitio, quienes han estado formándose y desempeñando un trabajo destacado", explicó.

El funcionario también hizo hincapié en la organización de los recorridos y la necesidad de inscripción previa. "Para mejorar la experiencia y garantizar la seguridad de los participantes, contamos con un sistema de seguros para cada actividad. Esto asegura que todos puedan disfrutar de manera cuidada y de alta calidad", añadió.

"Descubrí Corrientes" continuará todos los sábados hasta fines de abril, ofreciendo una oportunidad única para que residentes y visitantes exploren la rica historia y el patrimonio de la ciudad, de manera gratuita y guiada.

El recorrido de la mañana al cementerio San Juan Bautista se realiza a partir de las 10 y el de la tarde, por el casco histórico de la ciudad, a partir de las 18. En ambos se recomienda llevar ropa cómoda, agua y repelente.