Se realizará una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades

Con la participación de representantes de 14 países y una prometedora propuesta que incluye música, danza, teatro, trajes y comidas típicas, shows y premios, este 17 de noviembre se llevará a cabo la 2da edición de la Fiesta de las Colectividades.



La misma tendrá lugar el próximo domingo, a partir de las 18, en el parque Cambá Cuá, y es organizada por la Unión de Colectividades de Corrientes y la Municipalidad capitalina, con el apoyo del Concejo Deliberante y el Gobierno provincial.



El subsecretario de Promoción y Calidad de la secretaría de Turismo y Deportes del municipio, Juan Pedro Picasso, señaló que “Corrientes es una ciudad de eventos y queremos seguir siendo. Sumado al chamamé, al carnaval y la temporada de playas, tenemos mucho para ofrecer, y en este caso queremos fortalecer el vínculo con nuestras colectividades a través de esta Fiesta, que va a contar este año con dos países más, porque se incorporan Ucrania y Grecia”.



“Hay una decisión importante del intendente Eduardo Tassano de acompañar a la Unión de Colectividades, y es muy grato, después de tanto tiempo que vienen trabajando, de poder hacer esta segunda edición de la Fiesta de las Colectividades con el objetivo de instalar este evento en el calendario de todos los correntinos”, agregó.



El funcionario manifestó que “el turismo no es solo viajar, es también oportunidades, en este caso para muchos feriantes, para muchos correntinos, para los diferentes espacios de compra que tiene la ciudad y también es un motor de paz. Sabemos que el mundo está atravesando momentos muy difíciles y este tipo de eventos trabajan el hermanamiento entre los pueblos, y es algo que acompaña la Municipalidad que aporta de esta manera su granito de arena”.



Picasso invitó “a vecinos, turistas y visitantes de la ciudad a poder disfrutar este domingo a partir de las 18 horas de una oferta increíble en el parque Cambá Cuá, donde habrá comidas que seguramente nunca han visto, que no han probado, músicas que quizás no la hayan escuchado, vestimentas típicas de cada país participante, y la oportunidad para aprender mucho de otras culturas, de otras tradiciones, y llevarse un gran legado para poder transmitir”, concluyó.



En tanto que Mercedes Kamijo, de la Sociedad Japonesa, que integra a la vez la Unión de Colectividades de Corrientes, describió la propuesta del domingo como una excelente oportunidad, “es como viajar alrededor del mundo sin moverse de Corrientes”.



Kamijo destacó que el acceso “es totalmente libre y gratuito, así que aquel que quiera acercarse con la familia o amigos solo tendrá que llevar sus silletas y disfrutar de los espectáculos que se brindarán”.



"La colectividad griega es una de las comunidades que se incorporó recientemente junto con Ucrania, así que va a ser muy diversa, muy colorida, mucho más completa y rica la propuesta. Si lo del año pasado gustó mucho, imagínense, este año va a estar fenomenal”, completó Kamijo.



Para finalizar, la representante de la Asociación Japonesa destacó “el apoyo de la Municipalidad de Corrientes, del Concejo Deliberante y de la Dirección de Relaciones Internacionales, que depende de la Gobernación de la Provincia, tres actores muy importantes que han visto el potencial y nos han ayudado, y nos siguen ayudando a motorizar este evento”.



De la 2da. Fiesta de las Colectividades de Corrientes participarán representantes de Alemania, Italia, Grecia, Israel, Paraguay, Venezuela, Perú, Líbano, Ucrania, España, Japón, Francia y México.



Del lanzamiento del evento, realizado este lunes por la mañana en la Sociedad Española, participaron el vicegobernador de la provincia, Pedro Braillard Poccard; el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Marcos Amarilla; concejales, funcionarios municipales, y representantes de la Unión de Colectividades de Corrientes.