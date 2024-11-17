Se realizó un festival en honor a los trabajadores municipales

La Municipalidad de Corrientes llevó adelante un gran agasajo a los trabajadores municipales con motivo de su día. En el anfiteatro Cocomarola, hubo variedad de números musicales, sorteos y otras sorpresas.

“Este festival es un homenaje de reconocimiento para nuestros agentes, para que tengan un poco de diversión y recreación junto a sus familias", expresó el intendente Eduardo Tassano durante el evento.

El objetivo de la actividad era valorar el aporte de cada agente municipal al desarrollo de la ciudad. Además de espectáculos musicales, se sortearon varios artículos entre las personas presentes.

"Tenemos una ciudad limpia, una ciudad amigable, una ciudad lista para los vecinos, para los turistas y el mérito es de nuestros empleados municipales", concluyó Tassano.

RECONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN

"La idea era recibir a todos nuestros compañeros con mucho amor, porque esta gestión se encargó de hacernos sentir que realmente la ciudad vive y se mantiene gracias a nosotros", expresó Aymará Sucharkiewicz, agente del Área de Recursos Humanos.

En la misma línea, valoró que los trabajadores pudieran compartir este momento con sus familias. "Muchos de nosotros estamos mucho tiempo dedicándole a nuestro trabajo y a la ciudad, y la familia muchas veces se ve sin nuestra presencia, así que poder invitarlos es una gran alegría para todos", explicó la agente municipal.