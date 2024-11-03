Resurge la actividad en el autódromo de Corrientes

Junto a familias y deportistas de la ciudad,el intendente Eduardo Tassano habilitó en la noche del sábado la nueva iluminación instalada en el Autódromo ubicado en el barrio Perichón.

En este marco, el predio cuenta hoy con luces LED que permiten mayor seguridad y visibilidad, posibilitando la realización de más competencias y actividades relacionadas al automovilismo.

"Estamos poniendo nuestro granito de arena para la iluminación y que se puedan hacer carreras de noche", aseguró el jefe comunal.

El trabajo realizado desde el municipio implicó la colocación de un tablero de comando, 22 columnas y más de 50 luminarias, abarcando una extensión aproximada de 600 metros desde el acceso hasta el circuito que se utiliza para correr.

Tras la habilitación de las obras, se llevó adelante una corrida de kartings con gran cantidad de participantes.

Con este aporte, se podrán realizar carreras y muestras incluso durante la noche. Esto era un pedido de deportistas y aficionados, más aún con la llegada del verano, para poder sobrellevar de mejor manera las altas temperaturas características en la región. "Estamos diseñando una temporada de verano para los pilotos y seguiremos apoyando esta hermosa actividad", adelantó el intendente.

De este modo, el municipio ratificó su apoyo a esta disciplina, que presenta gran popularidad y adhesión en la comunidad correntina, convocando desde niños hasta adultos. "Este deporte es hecho con mucho esfuerzo y cariño por los dirigentes y deportistas, eso nos llega al corazón", comentó Eduardo Tassano.

En este marco, el Autódromo de la ciudad cuenta con la infraestructura adecuada y se posiciona como futura sede de eventos en este rubro. Al respecto, el secretario de Infraestructura, Matías Cabrera, explicó: “Favorece al turismo, a la gastronomía y a los alojamientos. Las familias de Corrientes van a ser anfitrionas de un montón de gente que vendrá a competir a este lugar. Eso es importante porque fomenta la Capital como una ciudad de eventos y del encuentro”.