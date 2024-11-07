Tras el temporal, cuadrillas desobstruyeron sumideros y no se registraron complicaciones

La Municipalidad de Corrientes informa que el temporal que azotó la ciudad en las primeras horas de la mañana de este jueves 7 de noviembre no causó mayores complicaciones en los barrios, debido principalmente a las tareas de prevención que se llevan adelante en el marco del Plan Hídrico que viene ejecutando la gestión del intendente, Eduardo Tassano.

En tal sentido, el subsecretario de Gestión Integral de Riesgos del municipio, José Pedro Ruíz, contó que “la tormenta no causó mayores complicaciones, más allá de la caída de un árbol y dos postes de servicios”.

El funcionario puntualizó que “la entrada de la tormenta fue a las 5,30 de la mañana, con dos chaparrones seguidos que totalizaron casi 30 milímetros de agua caída en algunas zonas y cerca de 45mm en otras, en menos de media hora, un fenómeno que se está dando en estos últimos días”.

“De acuerdo a registros propios, el viento más fuerte de la zona de la tormenta se dio en la zona Sur de la ciudad con ráfagas que alcanzaron los 42 km/h y provocaron la caída de un árbol en las Mil Viviendas y dos postes de Telecom por avenida Paysandú y calle Leloir”, añadió.

Ruíz señaló que “desde las 6 de la mañana que estamos con las cuadrillas de la Subsecretaría en las calles para restablecer las condiciones normales. En algunas bocas de tormenta de sectores puntuales de la ciudad tuvimos que intervenir para desobstruir por la presencia de basura y bolsas plásticas que taponan el normal escurrimiento del agua”.

Finalmente, Ruíz recordó que “no se debe sacar la basura en días de lluvia o con pronóstico de tormentas para evitar la obstrucción de los sumideros”, y agregó que más allá de estos casos que se dieron puntualmente “en toda la ciudad el agua escurrió rápidamente gracias a los trabajos de prevención que la municipalidad realiza en el marco del Plan Hídrico”.